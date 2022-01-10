«ميقاتي» من منتدى شباب العالم: الانتخابات المقبلة فرصة لشباب لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، «إن الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل، سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم».

«ميقاتي» يشارك في منتدى شباب العالم

وصرّح «ميقاتي» في كلمة له، خلال مشاركته في منتدى شباب العالم الرابع في مصر: «الانتخابات سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم، للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

رئيس وزراء لبنان يتحدث إلى شباب بلاده

ووجه رئيس الوزراء اللبناني، حديثه إلى الشباب اللبناني، أثناء كلمته في المنتدى، حيث قال: «إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزمات حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسما كبيرا من أبناء لبنان إلى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة أمامنا حيث نجتمع»، وتابع: «نحن نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات، لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروج من المسؤولية، أو التخلي عنها، أو الهجرة من الوطن».

تحديات جائحة كورونا تعرقل مساعي الحكومة اللبنانية

وقال «ميقاتي» خلال كلمته إنّ حكومة بلاده ملتزمة بالمصادقة على إطار عمل محدّث للسياسة الوطنية للشباب، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ظهور جائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، تشكّل عائقًا كبيرًا أمام الحكومة لتنفيذ والقيام بمهامها»، وأضاف أنّه يجري حاليًا تطوير خطة العمل هذه بالشراكة مع المجتمع المدني والجهات المعنية، وبمجرد اكتمالها، سيتم إقرارها، حسب الأصول.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات، من مختلف دول العالم.