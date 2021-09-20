الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، ثقة البرلمان اللبناني بتصويت 85 نائبا لصالحها واعتراض 15.

الحكومة اللبنانية الجديدة شُكلت بعد 13 شهرا

وصوت المجلس النيابي اللبناني، اليوم، على منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، التي شُكلت بعد 13 شهرا من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها البدء بإصلاحات بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد، بحسب «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشر صباحا، لكن تأخر انعقادها نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر اليونسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

الحكومة اللبنانية الجديدة تشكلت بعد توافق القوى السياسية

وناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضوا بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة، وكان من المرجح أن تحصل الحكومة على ثقة غالبية النواب، خصوصا أنها تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية.

مجلس النواب يتألف من 117 نائبا من أصل 128 بعد استقالة ثمانية ووفاة ثلاثة

ويتألف مجلس النواب حاليا من 117 نائبا من أصل 128 بعد استقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة آخرين، وحصلت الاستقالات تحت ضغط الشارع بعد انفجار الرابع من أغسطس المدمر في 2020 الذي حمل اللبنانيون مسؤوليته الى إهمال السلطات وفساد المؤسسات.

وخلال تلاوته البيان الوزاري، قال ميقاتي «هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية».

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة، برئاسة حسان دياب، عقدت جلسات تفاوض عدة مع صندوق النقد، وما لبثت أن عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

ويقع على عاتق الحكومة اللبنانية الجديدة أيضا الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو.

وخلال تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري، قاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجددا.

لبنان عانى من أزمة محروقات حادة تراجعت معها قدرة مؤسسة الكهرباء على توفير التغذية لكل المناطق

وجراء أزمة محروقات حادة، تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا، ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، بحسب قناة «فرانس 24».

ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، شرعت السلطات برفع الدعم تدريجيا عن مواد أساسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية.

وقال ميقاتي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية الجمعة إن الدعم يجب أن يتوقف، بل أن حكومته ستكتفي بدعم الأدوية وخصوصا تلك الضرورية للأمراض المزمنة.