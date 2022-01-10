الأمم المتحدة: نتطلع لنتائج منتدى شباب العالم من أجل مستقبل أفضل

وجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة مسجلة خلال فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلا فيها «كورونا وقعها على الشباب كان أشد مضاضة، فقد تعطل تعليم أكثر من 1.6 بليون شخص، وتفاقمت بطالة الشباب فبلغت نسبا عالية جدا، وتناقصت إمكانية الحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحية والمشورة».

الشباب عززوا جهودهم

وأضاف «جوتيرش»، خلال كلمته في فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، «أثرت أزمة الصحة النفسية في الشباب تأثيرا كبيرا، ولكن الشباب قاموا في الوقت نفسه بتعزيز جهودهم، فهم في الشوارع وعلى الإنترنت يدعون إلى التغيير ويطالبون بالمساواة والسلام والعدالة والتصدي لأزمة المناخ».

وتابع «جوتيرش»: «هم يساعدون بعضهم داخل الأحياء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يقومون كذلك من خلال مناسبات كهذه بتقديم أفكار وحلول تساعد المجتمعات المحلية في كيفية إعادة البناء والخروج من الجائحة وهي في حالة أقوى».

«جوتيرش»: استعينوا بالشباب لتحقيق التعافي

وواصل: «يذكرنا هذا المؤتمر بعالم ما بعد جائحة كوفيد 19، فبناء مستقبل أفضل يبدأ اليوم، لذلك أتوجه إلى الشباب الذين يحضرون هذا المنتدى بأن يستمروا في المجاهرة بآرائهم وفي تبيان الحلول والإجراءات التي نحتاج إليها لتحقيق التعافي، وأتوجه إلى القادة ومقرري السياسات الذين انضموا إلى المنتدى أن استعينوا بالشباب حينما تنظرون في أساليب تحقيق التعافي، فالشباب معين لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة».

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة،: «يجب أن تعطى احتياجاتهم الأولوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار، وإنني أتطلع إلى الاستماع إلى نتائج هذا المنتدى، وإلى العمل معكم جميعا لبناء مستقبل أفضل».