زاهي حواس: «قادرون على كورونا.. وأول جائحة بالعالم كانت أيام الفراعنة»

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بضم ذلك الكم الهائل من الشباب من مختلف بقاع الأرض، يؤكد للعالم أجمع أن جائحة كورونا لم تسيطر على مصر كما سيطرت على العديد من الدول الأخرى، وأن ما يحققه الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجاز ملموس وتحد حقيقي للجائحة، في ظل خوف العديد من الدول.

أول جائحة بالعالم كانت أيام «الفراعنة»

وأضاف عالم المصريات خلال حديثه مع «الوطن»، أن أول وباء بالعالم ظهر في مصر القديمة «الكوليرا»، أيام عصر الفراعنة، خاصةً في نهاية الأسرة الـ18، بعد وفاة الملك توت عنخ آمون، بسبب أن زوجة توت عنخ آمون، كانت تريد أن تتزوج من ابن ملك الحيثيين، وكان هناك حالة من الرفض من المصريين القدماء.

وأشار «زاهي»، إلى أن قوات جيوش الحيثيين جاءت لمصر لمهاجمة الدولة المصرية آنذاك لهذا السبب، ونتج عن تلك الحرب هزيمة الحيثيين وأخذ منهم العديد من الأسرى، وانتشر بسببهم وباء «الكوليرا» في تلك الفترة، وأُصيب به عدد كبير من المصريين القدماء آنذاك، وبعزيمة وإرادة تم التغلب عليه، لكن بعد مدة ليست قليلة.

حواس: مصر تقدم نموذجا للعالم

وأكد حواس أن انعقاد منتدى شباب العالم في ذلك التوقيت، ما هو إلا رسالة لجموع دول العالم بأن مصر قادرة على التحدي، واجتيازها لتلك الأزمة، في ظل حظر الدول عن السفر، مشيرًا إلى أن معظم الشباب المصري المشارك في فعاليات المنتدى، بالمستقبل سيكونون وزراء وسفراء وممثلين لمصر بالخارج، وهذا بدعم كبير وواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأختتم حديثه بأن مشاركته جاءت بدعوة من الدولة، لكي يحضر فعاليات افتتاح منتدى الشباب، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي على دعمه للشباب، وتواجده به بالإضافة لحضور كل الوزراء والمسؤولين، لأنه المنتدى الأهم بالعالم، خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن النسخ الماضية للمنتدى كان لها أثر إيجابي كبير على الصعيد العالمي.