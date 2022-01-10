المتحدث باسم منتدى شباب العالم: نسعى لحياة أفضل للجميع

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنّ فكرة المنتدى بدأت في عام 2017، بهدف إيجاد حوار عالمي للتأكيد على قيم التواجد الإنساني، والدعوة إلى السلام والحفاظ على التنوع والتنمية والإبداع، متابعة: «أؤمن بأنّه لا يحق لأحد أن يملي عليّ مستقبلي الخاص، وأقدر وأثمن النضوج الذي حظيت به بفضل شباب العالم، ونعمل على أن يكون العالم أفضل بكثير».

منصة الأمم المتحدى لتمكين الشباب ضيف منتدى شباب العالم

وأضافت بدر، خلال كلمتها في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أنّ النسخة الرابعة استضافت 80 ألف شاب من 64 دولة لنحو 63 جلسة، وهناك المسرح والحديث عن الحرية وكل الإنجازات، موضحةً أنّ المنتدى يستضيف منصة الأمم المتحدة لتمكين الشباب.

نجاحات النسخة الماضية لمنتدى شباب العالم

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أنّ النسخة الماضية للمنتدى كان لها تأثير بارز، باعتبارها أكبر منتدى تم تنظيمه في ذلك الوقت، وأسفرت عن خبرات كبيرة: «كان هناك الكثير من الشخصيات المحفزة، استطعنا التغلب على مخاوفنا وإثبات إمكانية صنعنا للفارق، وحصلت على الوظيفة التي تمنيتها، والآن أنا أعمل في إحدى أكبر الشركات في العالم».