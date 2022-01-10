البريد المصري يشارك في منتدى شباب العالم 2022 بإصدار «لوحة طوابع»

في إطار مشاركة البريد المصري بمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، تُصدر هيئة البريد لوحة طوابع بريد تذكارية بتقنية «QR code»، لتوثيق هذا الحدث الهام الذي يحظى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أنّ منتدى شباب العالم يؤكد ريادة مصر وقدرتها على التواصل مع شعوب العالم، لافتًا إلى أنّ المنتدى يعد منصّة فعّالة يُعبر من خلالها الشباب عن أحلامهم وآرائهم، ومن ثم الخروج بتوصيات ومبادرات تساهم في تنمية المجتمعات وحل مشاكلها، بما يساهم في إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد، لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في هذا الحدث الهام من خلال توثيقه عبر إصدار لوحة طوابع بريد تذكارية تحمل شعار الحدث.

لوحة طوابع تذكارية مزودة بتقنية «QR Code»

وأوضح «فاروق»، أنّ لوحة الطوابع التذكارية التي تم إصدارها مزودة بتقنية «QR Code»، التي تُمكن هواة الطوابع من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطوابع والمناسبة التي تم إصدارها فيها، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، عبر ربط الطابع بموقع الطوابع المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصري حاليا، والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.

يشار إلى أنّ لوحة الطوابع التذكارية التي تم إصدارها مكونة من خمسة طوابع مختلفة الأبعاد، قيمة كل طابع منها 5 جنيهات، متعددة الألوان ومُؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية «QR Code».

كما يشارك البريد المصري في منتدى شباب العالم هذا العام بتخصيص سيارتي بريد متنقلتين وكشك البريد الجديد «PostXprs»، وذلك بهدف تقديم جميع خدمات البريد المصري لرواد المنتدى لاسيما خدمات الشحن الدولي لجميع أنحاء العالم والتي تقدم بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات البريد المصري الجديدة مثل خدمة «U got box»، للتسوق المجمع من الولايات المتحدة الأمريكية وبطاقة وتطبيق «يلا»، وهو أول «سوبر آب»، في مصر يقدم باقة خدمات متنوعه للعملاء وبرنامج الولاء والمكافأت «win» .