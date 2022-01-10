رئيس مالطا يشكر السيسي ويشيد بفعاليات منتدى شباب العالم

وجه رئيس مالطا جورج فيلا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة التي وجهها له للتحدث أمام منتدى شباب العالم، مؤكّدًا أنَّ تنظيم مثل هذا الحدث الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته؛ يعتبر من أهم الأحداث.

منتدى شباب العالم نموذج رائع لآلية إدارة الأزمات الدولية

وأضاف رئيس مالطا، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس السيسي، أنَّ منتدى شباب العالم مثال رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولي لأزمات تواجه الجميع من خلال حوار شامل ومتنوع.

وعبّر «فيلا» عن ثقته في نقاشات المشاركين في المنتدى، مبينًا أنَّها ستؤدي إلى تبادل الأفكار على المستويات السياسية والدولية، مشيرًا إلى الجميع أدرك ضرورة التدبر في حالات عدم الاستقرار التي ولدتها الجائحة وهددت وجود البشرية.

وبشأن الآثار السلبية للجائحة، قال رئيس مالطا، إن هناك أعداد لا تحصى تضررت من فيروس كورونا، كما أنَّ بعض الأطفال المصابين لم يجدوا الأجهزة الطبية والدوائية لعلاجهم، حتى أن أصحاب الحظ الأفضل استمروا في التعليم وسط عواقب عدة، إذ فقدوا الفرصة في التواصل مع ذويهم.

وأوضح أنَّ الكثير من الشباب فقدوا اليقين والحماسة، إذ كان عليهم التراجع عن عن حياتهم، لافتًا إلى الكثير من الآثار المأساوية جراء الإغلاق وكان لذلك أثر على الصحة العقلية؛ لا ينبغي التقليل منه.

علينا التخطيط لتعاف بنّاء ومستدام.. والابتعاد عن القرارات أحادية الجانب

وأشار إلى أنَّ موقف ملايين سكان العالم كان هشا وضعيفا أمام الجائحة، خاصة أنهم كانوا يعانون الفقر ويحاولون التمتع بسبل الرزق، لكن الجائحة ألحقت أضرارًا كبيرة بملايين ىخرين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة وضعفا، مشددًا على أهمية العمل على توفير اللقاحات والتشخيص والمنظومات الصحية الفاعلة.

وواصل رئيس مالطا: «علينا أن نخطط لتعافٍ يبني ويستديم مع منظومة النقل العالمية، بما يضمن شكلًا من الحماية لتوريد السلع بشكل مستدام، فضلا عن ضروة التمتع بالثقة وتجنب المواجهات والقرارات أحادية الجانب».