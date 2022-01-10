تفاصيل الوديعة الذهبية من بنك «التعمير والإسكان» بفائدة 7.25%

يواصل قطاع البنوك الحكومي والخاص، التنافس لتقديم الأفضل في السوق المصرفي بجميع محافظات الجمهورية، وأعلن بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان، عن تفاصيل الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما، وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إن مدة الوديعة تبدأ من شهر، وتصل إلى 6 أشهر.

وأشار البنك إلى أن الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما، تكون بين 3 و6 أشهر، وتبدأ بـ100 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه، كما حدد بنك التعمير والإسكان، أن الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما، يمكن فتحها بمبلغ 10 آلاف جنيه، ويمكن مضاعفتها لتصل إلى 250 ألف جنيه.

خصائص ومميزات الوديعة الذهبية

دفع الفائدة:

يتم دفع الفائدة بالكامل في نفس يوم إصدار الوديعة.

نوع العملة:

الجنيه المصري.

صرف العائد:

يتم إضافة العائد من خلال الحساب الجاري، بدون فوائد للعميل، بنفس العملة.

مصاريف فتح الحساب:

وفقا لسعر التعريفة.

المصاريف الإدارية:

وفقا لسعر التعريفة.

الاسترداد:

لا يجوز استرداد الوديعة، إلا بعد مرور شهر.

كسر جزئي:

لا يجوز الكسر الجزئي.

الاقتراض:

لا يجوز الاقتراض، أو التسهيل بضمان الوديعة الذهبية المدفوعة مقدما.

سعر الفائدة

وقال بنك التعمير والإسكان إنه يتم تحديد سعر الفائدة، حسب المدة التي يتم إيداع الوديعة بها.

وحدد البنك 6.5% للوديعة التي تتم لمدة شهر، وحدد البنك سعر الفائدة للوديعة لمدة 3 أشهر على أن تكون قيمة الفائدة 7%.

كما حدد الفائدة للوديعة الذهبية التي يتم إيداعها في البنك لمدة 6 أشهر، حيث يتم حساب سعر الفائدة بنسبة 7.25%.

المستندات المطلوبة لفتح حساب الوديعة الذهبية

وحدد البنك المستندات المطلوبة لفتح حساب الوديعة الذهبية، وهي بطاقة الرقم القومي، تحديد جهة العمل، محل الإقامة، طريقة التواصل، ورقم موبيل أو بريد إلكتروني للتواصل مع العميل.