مميزات قرض تمويل العاملين بالقطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان

يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على تمويل شخصي للمساعدة في تحمل ظروف الحياة وأعباء المعيشة ومصاريفها في ظل زيادة الأسعار، لذا يقدم بنك التعمير والإسكان العديد من التسهيلات والتيسيرات لعملائه راغبي الحصول على قرض التمويل خاصة للعاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض التمويل الشخصي للعاملين في القطاع الخاص.

مميزات الحصول على قرض التمويل للعاملين في القطاع الخاص

يمكن الحصول على قرض شخصي حتى مليون جنيه مصري في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.

يقدم البنك التمويل لعملائه بدون ضامن.

كما يقدم سعر عائد مميز.

تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

يتيح البنك مرونة فى فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر و 120 شهرا في حالة تحويل الراتب، أو 60 شهرا في حالة عدم تحويل الراتب.

يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً وألا يزيد عن 60 عاماً في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل للعاملين من بنك التعمير والإسكان

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحصول على قرض بشرط أن تكون سارية.

إيصال مرافق (مياه - غاز - كهرباء) أو خدمات حديث بشرط ألا يمر عليه 3 أشهر.

بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.

كيفية التقديم على قرض تمويل العاملين من بنك التعمير والإسكان

ويمكن التقديم على قرض تمويل العاملين من بنك التعمير والإسكان من خلال الموقع الرسمي للبنك من هنا.

وبعد الدخول على الرابط يبدأ الشخص المتقدم للحصول على القرض في كتابة كافة البيانات المطلوبة منه أبرزها «الاسم بالكامل، الرقم القومي، البلد، المنطقة، جهة العمل، والبريد الإلكتروني».