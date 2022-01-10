«الأمن المجتمعي» أحدث إصدارات «رؤية» عن الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، في سلسلة رؤية التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف كتاب «الأمن المجتمعي» تقديم ومشاركة مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف.

ويتناول الكتاب بما يضمه من بحوث قيمة حول قضية الأمن المجتمعي، تناولا علميا رصينا، حيث يضم نخبة مختارة بين أهم البحوث التي قدمت لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته العشرين، والذي كان تحت عنوان مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام.

دور الأسرة في تحقيق الأمن

ويعرض الكتاب لحديث القرآن عن الأمن، ودور الايمان في تحقيق الأمن المجتمعي، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دور الأسرة في تحقيق الأمن والسلام وكذلك دور التعليم، وغيرها.