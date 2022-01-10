«الوطن» تحاور البطل المجهول في منتدى الشباب.. غير ملامح مدينة شرم الشيخ

على طول الطريق المؤدي لقاعة المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ، اكتسى جانبا الطريق باللون الأخضر، واختلطت رائحة عطر النباتات بالهواء، فتشكلت لوحة مرسومة بدقة لطريق السلام، تغيرت بها ملامح المدينة على أيدي مئات من العمال والفنيين، تحت إشراف أحد كبار المهندسين العاملين، اعتاد تطوير المدينة كل عام، قبل انطلاق منتدى شباب العالم يبدع كل مرة في تغيير معالم المدينة، تبدو كأنها لوحة مرسومة.

«الوطن» حاورت المهندس محمد السكري، المشرف على التصميم والتطوير الخاص بطرق مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الخاصة بـ منتدى شباب العالم، والذي وصف مشهد العمل خلال الأسابيع الماضية بـ«الجيوش المجيشة» من العمال والفنيين والمهندسين لتطوير شوارع مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف الحدث العالمي كما يليق.

تطوير طرق شرم الشيخ قبل منتدى الشباب بشهر ونصف

في منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم فتح باب التسجيل لمنتدى شباب العالم، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، فانطلق المهندس محمد السكري صاحب إحدى الشركات الخاصة بمجال الأعمال الزراعية، والمشرف على الموضوع، بتطوير طريق السلام بشرم الشيخ، وعمل التصميمات الجديدة له، وتشجير الطريق، ليبدأ على الفور، وضع خطة محكمة للعمل مقسمة على مرحلتين، يصفها في بداية حديثه لـ«الوطن»: «التطوير تم على مرحلتين، أولا التصميم وإعداد الشكل الجديد، وثانيا زراعة الطريق وعمل شبكات الري اللازمة لري كل المساحات الخضراء الجديدة».

«كل اللي اتعمل في السنوات السابقة تم تجديده ورفع كفاءته من تاني»، يروي الجندي المجهول في الحدث العالمي، والمهندس المنفذ لأعمال تطوير شوارع مدينة شرم الشيخ انشاء طريق جديد من بوابة ميدان السلام حتى بوابة دهب، إلى جانب إنشاء جزيرة بمساحة كبيرة بجوار ميدان الصداقة بشرم الشيخ أطلق عليها اسم ميدان الحرية، بحسب قوله.

إلى جانب ما سبق، تولى المهندس محمد السكري الإشراف على تطوير طريق شرق الدلتا حتى ميدان مسجد المصطفى ومن امتداد جامعة الملك سلمان حتى بنزينة وطنية من خلال تشجير جانبي الطريق بإجمالي 100 ألف متر تقريبا لإبراز معالم المدينة السياحية أمام الوفود الزائرة.

رفع كفاءة الطريق القديم وإضافة جزر جديدة

يحرص المهندس السكري كل عام، على تطوير شوارع مدينة السلام شرم الشيخ بالشكل الذي يليق بمكانة مصر المنظمة لهذا الحدث العالمي، سواء بإضافة جزر جديدة أو رفع كفاءة ما سبق تطويره، بعمالة يومية تعمل على مدار اليوم بالكامل مقسمة إلى ورديات،«من قبل المنتدى بشهر وأكتر وإحنا بنستعد لتطوير شوارع شرم والعمال زادت ساعات عملهم لاتمام المهمة الخاصة بكل سنة» بحسب تعبيره.