مخرج «سالب واحد»: نفتخر بعرضنا لقضية ذوي الهمم في منتدى شباب العالم

سيطرت حالة من الفخر والسعادة على فريق العرض المسرحي «سالب واحد»، بعد إعلان مشاركتهم في منتدى شباب العالم، باعتبارهم الفريق المصري الوحيد المشارك في عروض المنتدى، بجانب العرض المسرحي الكبير الذي يخرجه خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وقال الشاعر عبد الله صابر، مخرج العرض، عن مشاركة فريقه في المنتدى: «لم نقدم للمشاركة، وفوجئنا بأنه تم اختيارنا، وهو ما يعد تكليلا لجهودنا في صنع عرض مسرحي جاد يناقش قضية مهمة بالمجتمع المصري، وهي نظرتنا لذوي الهمم وكيف نتعامل معهم».

واعتبر «صابر»، أن الاهتمام بمشاركة العرض في المنتدى، دليل على السعي الجاد للدولة في تذليل العقبات التي تعترض طريق تغيير وجهة النظر المجتمعية تجاه ذوي الهمم، متابعا: «دائما يمثل الفن الوسيلة الأهم، إن لم تكن الأولى في تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه قضية ما، وقضية ذوي الهمم من الأولويات التي تركز عليها الدولة في الفترة الحالية؛ من خلال المؤتمرات المختلفة، والعرض بالفعل يقدم انتقادا لنظرة المجتمع لذوي الهمم والشعور بأنهم طاقة بلا أهمية».

ويظهر العرض المسرحي لجمهور المنتدى، 12 يناير الجاري، وهو يحكي قصة طفل صغير من ذوي الهمم يعيش مع عائلته لا ينطق سوى جملة واحدة «هنروح فين يا بابا»، ويعتقد أهله أن نموه وثق عند هذه الجملة، ومع توالي الأحداث تظهر النظرة العنصرية التي يكنها المجتمع تجاه هذا الصغير، وتنتقل لوالدته ووالده أيضا.

وأضاف: «نقوم ببعض التعديلات في وقت العرض حتى يناسب جماهير المنتدى، والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنتدى يشهد هذا العام، حالة كبيرة من النشاط، وتوفير كل سبل المساعدة للمشاركين، وهو ما وجدناه كفريق عرض؛ فلم نطلب شيئا إلا ووفره لنا المسئولين عن التنظيم بسرعة كبيرة، حتى أماكن التدريب كانت منظمة بشكل سهل علينا مهمتنا».

واستطرد المخرج: «كل آمالنا كصناع للعرض أن نكون على قدر المسئولية، وكما حقق العرض نجاحا على مستوى النقاد من خلال الجوائز التي حصدها، آمالنا أن يحصد إعجاب المشاركين في المنتدى من جميع أنحاء العالم، وتصل رسالتنا وهي أن ذوي الهمم ليسوا مجرد رقم بالسالب؛ بل على العكس، هم طاقة يمكن أن تغير المجتمع إن تم استغلالها جيدا».

يذكر أن عرض «سالب واحد» ظهر للجمهور لأول مرة عام 2020، وهو من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وفاز بالمركز الأول في المهرجان العربي للمسرح بأكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومهرجان الحرية بالإسكندرية، ومهرجان جامعة صحار بسلطنة عمان، والمهرجان القومي للمسرح المصري.