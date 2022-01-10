انتصار السيسي: منتدى شباب العالم يعكس قدرة الشباب على تحدي العوائق

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها البالغة بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم «فريدة»

وقالت السيدة انتصار، خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم.. تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كل العوائق.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وأن يكون منتدى شباب العالم دائما جسرا للتلاقي ونموذجاً للتسامح والتعايش وقبول الآخر».