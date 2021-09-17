كيف يحصل الورثة على منحة الوفاة وما هي شروطها؟.. التضامن تجيب

تعاني الأسر بعد وفاة عائلها في موت مفاجئ أو في حادث أو غيره، لذا تمنح هيئة التأمينات أو جهات العمل تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم، منحة وفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للورثة.

​ويتم تقدير منحة الوفاة، بقيمة معاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملاً كل ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

وفي حالة وفاة صاحب المعاش، تذهب هذه المنحة لمستحقى المعاش، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط وأحكام الحصول لعى منحة الوفاة

يحصل على المنحة من حدده صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم 105 مكرر قبل وفاته، بشرط توافر الصفة في من حدده.

في حال وفاة الشخص دون أن يحدد المستحق للمنحة أو كان من حدده قد زالت صفته أو توفي قبل وفاة صاحب المعاش، تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:​

الأرمل (زوج أو زوجة) ولو لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.

الأولاد (بنين وبنات) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش.

إذا كان لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة، فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج.

الوالدان أو أحدهما.

​ الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش (أى توافر شروط الإعالة).

فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى.

يمكن الحصول على منحة الوفاة من خلال اتباع الإجراءات التالية:

خطوات الحصول على منحة الوفاة

-تقديم طلب صرف المنحة.

-تقديم مستندات استحقاق المعاش وهي (شهادة وفاة صاحب المعاش_ النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش_ المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين).