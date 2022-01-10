«تويوتا» تستعد لطرح «روميون» الجديدة في السوق المصري

تستعد شركة تويوتا إيجيبت، لتقديم أحدث سياراتها في السوق المصري خلال أيام، وهي: «تويوتا روميون»، المبنية على نفس قاعدة بناء سوزوكي أرتيجا، وليس فقط قاعدة البناء.

تويوتا روميون

وتعتبر تويوتا روميون هي نفسها سوزوكي أرتيجا، ولكن تويوتا وقعت مع سوزوكي اتفاقية منذ سنين طويلة لامتياز الحصول على معظم سياراتها لتصنيعها وطرحها في الأسواق المختلفة تحت علامة تويوتا اليابانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها تويوتا إيجيبت سيارة من سيارات سوزوكي تحمل علاماتها واسمها في السوق المصري، وأعلنت تويوتا إيجيبت منذ أشهر عن تويوتا بيلتا الأخت التوأم لسوزوكي سياز.

طرح تويوتا روميون خلال أيام

وتطرح تويوتا إيجيبت سيارتها الجديدة تويوتا روميون في السوق المصري بنهاية الأسبوع الجاري، بحسب تصريحات خاصة لـ «الوطن» من أحد الموزعين.

محرك تويوتا روميون

ويتم طرح تويوتا روميون بنفس محرك سوزوكي أرتيجا سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، ويولد قوة 104 أحصنة، وأقصى عزم للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ س في زمن قدره 13.5 ثانية، وسعة خزان الوقود 45 لترا، ومتوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

وتنتمي السيارة تويوتا روميون التي تعتبر نسخة طبق الأصل من سوزوكي أرتيجا لفئة السيارات الـMPV، التي تحتوي على 7 مقاعد.

سعر تويوتا روميون

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة بفئة واحدة في السوق المصري مثل سوزوكي أرتيجا بسعر 300 ألف جنيه تقريباً، بحسب تصريحات خاصة من أحد الموزعين.

وتحتوي السيارة على عدد من تجهيزات الأمن والسلامة؛ منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وأنواع الفرامل المختلفة ABS - EBD.