ترخيص7 سيارات من العائلية اليابانية «بيلتا».. سعرها 235 ألف جنيه

شهدت وحدات المرور، مفاجئة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن ترخيص 7 سيارات من «تويوتا بيلتا»، في مصر على مستوى الجمهورية، وفقا للإدارة العامة للمرور.

تويوتا بيلتا

وقال «عبدالعاطي محمود»، عضو رابطة تجار السيارات إنّ السيارة الجديدة هي أرخص سيارة عائلية في سوق السيارات حيث يبدأ سعرها من 235 ألف جنيه من الفئة الأولي وتم تحديد السعر في الفئة الثانية بـ 265 ألف جنيه.

أرخص سيارة عائلية ياباني

وأوضح عضو رابطة تجارسوق السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السيارة تويوتا بيلتا هي من السيارات «السيدان»، أعلنت عنها عنها شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، داخل السوق المحلية خلال نهاية شهر أكتوبر .2021

وتنتمي السيارة تويوتا بيلتا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات «أوتوماتيك».

وأكد عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن سبب قلة أعداد السيارات المرخصة من طرازات تويوتا بيلتا في سوق السيارات بمصر، هو ضعف الكميات التى يتم توريدها وتسليمها من جانب الوكيل المحلى، قائلًا :«كل موزع استلم كميات محدودة من بعض فئات تويوتا بيلتا منذ طرحها داخل السوق المحلية ومن المرجح أن تشهد خلال الفترة القادمة انتشار للسيارة».

يذكر أن سوق السيارات شهد احتلال السيارة «فيات تيبو»، صدارة تراخيص السيارات الأوربية في السوق المصرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وجاءت في المركز الأول بعد إزاحة «سيات إبيزا»، التي احتلت قمة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال شهر أكتوبر.

وجاءت فى المرتبة الثانية السيارات بيجو الفرنسية بإجمالى تراخيص 530 سيارة، أعقبتها بيجو 301 في المركز الثالث بواقع 355 سيارة كما حصدت السيارة بيجو المرتبة الرابعة بترخيص 330 سيارة، تلتها السيارة بيجو 508 في المركز الخامس بنحو 256 سيارة.