تعرف على السيارات الأكثر مبيعا في سوق السيارات.. «بي واي دي F3» تتصدر

شهد سوق السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا، وقال المهندس محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات إنّ العلامة التجارية اليابانية تصدرت المبيعات بسوق السيارات في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021 .

وأوضح عضو رابطة تجارالسيارات إنّه وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تم بيع أكثر من 15 ألف سيارة صيني موديل 2021 نظرا لسعرها المناسب لكثير من الفئات، بالإضافة إلى قيام المئات بشراء السيارة واستغلالها في العمل ببعض الشركات.

«بي واي دي إف3» تتصدر المبيعات

وأكد عضو رابطة تجار السيارات أنّ تقرير «أميك»، أثبت أنّ سيارات العلامة التجارية الصينية «بي واي دي إف3»، جاءت في المرتبة الثانية بإجمالى بيع 6 آلاف سيارة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة السيارة «شيفرولية أوبترا»، في المركز الثالث بنحو 5 آلاف و378 سيارة.

واستعرض المهندس محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، ترتيب السيارات والعدد الذي تم بيعه وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات لافتا إلى أن «نيسان صني»، باعت 15436 سيارة، و«بى واي دي f3»، باعت 6200 سيارة، و«شيفروليه أوبترا»، باعت 5378 سيارة، كما باعت «شيرى تيجو7»، 4871 سيارة، و«شيرى أريزو5»، باعت 4714 سيارة، فيما باعت «هيونداى إلنترا اتش دي»، 3370 سيارة.

نقص الرقائق الالكترونية

يُذكر أن سوق السيارات الحديثة شهد ارتفاعا في الأسعار بسبب نقص الرقائق الالكترونية ما دفع عن قيام المصانع الكبرى للسيارات إلى تخفيض عمليات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع سعر الشحن بين دول العالم بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 40 % خلال الأعوام الماضية، كما شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 10 إلى 20 ألف جنيه .