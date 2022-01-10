أستاذ اقتصاد: منتدى الشباب رسالة سلام من مصر للعالم

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، اليوم، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، حدث وفاعلية دولية كبرى، وبه الكثير من ممثلي دول العالم ليس فقط على مستوى المسؤولين ولكن الشباب أيضا، وهي فئة كبيرة من الدولة المصرية والقارة الأفريقية، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب.

ورش عمل منتدى شباب العالم

وأضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية له، بتغطية خاصة لمنتدى شباب العالم، على الفضائية الأولى المصرية، أن المنتدى به الكثير من ورش العمل والندوات والفعاليات التي تناقش القضايا التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة، ويصاحب المنتدى الكثير من التوصيات من شباب متخصصين في المجالات المختلفة.

وأوضح أن التوصيات التي خرجت بها منتديات الشباب السابقة، عملت القيادة السياسية على تنفيذها لما لها من أهمية بالنسبة للكثير من الفئات، لافتا إلى أن الشباب بات مشاركا وبقوة في مصر، وهو ما ينعكس على تدشين أحداث كبرى كمنتدى شباب العالم.

منتدى الشباب رسالة سلام من مصر للعالم

وأكد أن المنتدى يكون له الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبه أحد الأنماط الجيدة والحديثة للسياحة في المنتدى، موضحا: «منتدى شباب العالم هو الركن الأساسي، ودي رسالة سلام من مصر إلى كل دول العالم».