حنان يوسف: منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لإبراز صورة مصر الحقيقية

أشادت الدكتورة حنان يوسف، رئيس المنظمة العربية للحوار، وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، بالدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، الذي انطلق، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، واصفة المؤتمر بأنه «مثال رائع» لمواجهة الأزمات الدولية، وفرصة ذهبية استثنائية لحوار تفاعلي واحد.

جاء ذلك خلال مشاركتها، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح اليوم، وكذلك في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، في دورته الرابعة، والتي عقدت تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من كبار المسؤولين والشخصيات العامة في مصر وخارجها.

حنان يوسف: منتدى شباب العالم عنصر مهم في حركة الشباب دوليًا

وقالت يوسف، إن منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهمًا في حركة الشباب دوليًا، حيث إن الشباب يواجهون، شأننا جميعا، العواقب الوخيمة التي أدت إليها جائحة كورونا، وينبغي أن نكون على يقين بأن الشباب هم المستقبل، ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية.

وأضافت أنَّ المنتدى عمل رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولي لأزمات تواجهنا جميعا من خلال حوار شامل ومتنوع، معربة عن ثقتها في أن الموضوعات التي سيناقشها منتدى شباب العالم ستساهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية والدولية.

وشكرت الدكتورة حنان يوسف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته منتجى شباب العالم، في إشارة واضحة لتمكين الشباب ودمجهم في العمل العام، وللحديث في هذا الحدث المهم الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته، ويعد من أهم الأحداث، لا سيما في ظل السيناريو العالمي القاتم الذي صنعته الجائحة.

ودعت رئيسة المنظمة العربية للحوار، شباب مصر والعالم لاستخدام منصة منتدى شباب العالم، ليس فقط لتبادل الرؤى، ولكن للانخراط والاشتراك في اتخاذ القرار وصنعه، وأن يكون الشباب أعضاءً فاعلين في مجتمعات العالم من خلال الفرصة التي يقدمها منتدى شباب العالم للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على ابتكاراتهم وإبداعاتهم.

يوسف: المنتدى فرصة ذهبية استثنائية جمعت شباب العالم في حوار تفاعلي

وأشارت إلى أنه يمثل فرصة ذهبية استثنائية جمعت شباب العالم في حوار تفاعلي واحد؛ لخلق جسر لجمع شباب العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار لسماع أصواتهم وسماع أصوات صناع القرار من الكبار من أجل الاستفادة من الخبرات، وما تم فعله خلال محاولات التغلب على المصاعب والظروف العصيبة خلال مسيرة الحياة، موضحة: «بعد جائحة كورونا، هناك الكثير من الدروس على الجميع الاستفادة منها وتغيير منهجية الفكر».

وأعربت عن فخرها وسعادتها بإدارة منتدى شباب العالم وحسن تنظيمه، وبالشباب المصري الذي قام بجهود ضخمة من أجل إخراج المنتدى في أفضل صورة في نسخته الرابعة، ما يؤكد وعي واتقان الشباب المصري أمل المستقبل في مصر، مشيرة إلى أنّ المنتدى أفضل صورة يمكن أن نقدمها عن الجمهورية المصرية الجديدة التي بها الإنجازات تتوالى كل يوم بنجاح، وتقدم بسرعة هائلة نحو التنمية وبناء الإنسان.

ويُعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

كانت إدارة المنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي، أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.