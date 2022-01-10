زاهي حواس: منتدى شباب العالم اتحاد ضد الإرهاب وترويج للسياحة

أثنى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، بالتنظيم العالي للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المنتدى ينعش قطاع السياحة بعد الصورة الإيجابية التي كونها الشباب المشارك من مختلف الجنسيات عن مصر، مما يدل على أنهم سيروجون لها في بلادهم.

وأوضح حواس أن مصر بلد الأمن والأمان ورائدة تقود العالم أجمع منذ 5 آلاف سنة، مشددًا على أن فكرة تنظيم لقاء عالمي للشباب لم تحدث في العالم لكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت القيام بذلك.

زاهي حواس: منتدى شرم الشيخ يهدف إلى تجميع شباب العالم

وكشف حواس في بيان له عن أن المنتدى يهدف إلى تجميع شباب العالم لتبادل الأفكار والإخاء حتى يعيش العالم في سلام، ولذلك فإن المنتدى يعتبر اتحادًا ضد الإرهاب للقضاء عليه خاصة الدول المتضررة منه، وعلى رأسها مصر التي تعد أولى الدول المحاربة له.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات، من مختلف دول العالم.

أبرز المعلومات عن منتدى شرم الشيخ

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الجلسة الافتتاحية، كلمة تضمنت الترحيب بشباب العالم في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم، خاصًةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

يشار إلى منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية، 2017 و2018 و2019.