أمين شباب مستقبل وطن: مصر حققت إنجازا غير مسبوق في مواجهة كورونا

قال الدكتور معاذ الشاهد، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، اليوم، إن مصر نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في مجابهة فيروس كورونا، وهو ما أكده منتدى شباب العالم، الذي يضم شباب من مختلف الفئات والطموحات والأفكار والتوجهات الفكرية والأيدولوجيات الثقافية المختلفة، من 196 دولة على مستوى العالم في هذا الحدث الضخم.

منتدى شباب العالم يساعد على إدارة الخلاف

وأضاف «الشاهد»، خلال لقاء ضمن التغطية الخاصة لمنتدى شباب العالم، على القناة الأولى المصرية، أن المنتدى يساعد الموجودين فيه على إدارة الخلاف وفن الحوار في ظل إجراءات احترازية على أعلى مستوى تعكس مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق الإنجاز في مواجهة جائحة كورونا.

الشاهد: «اللي بيحصل على أرض مصر عظمة كبيرة»

وأوضح أن الجهات المنظمة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل العدد الكبير من مختلف الفئات العمرية في فئة الشباب، كما أن المنظمين استعانوا بروبوت لتعقيم القاعات ولقياس درجات الحرارة، وكذا لتقديم الأطعمة والمشروبات، وآخر لتقديم المعلومات والأفكار فيما يخص أجندة المنتدى، متابعا: «اللي بيحصل على أرض مصر عظمة كبيرة، وبوجه شكر خاص للرئيس السيسي».

وأكد أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة الصرية، لم نستطع الوصول إلى ما نحن عليه حاليا، كما أنه لم نكن لنستطع أيضا هيكلة الرؤية الاقتصادية المصرية، وجميعها عوامل مهمة ساعدت الحكومة على مواجهة فيروس كورونا.