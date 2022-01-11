خبير أدوية كورونا عن وفاة وائل الإبراشي بخطأ طبي: الكورتيزون خطر 

أكد الدكتور مينا ثابت قلينى، استشاري أول الأدوية العلاجية، وخبير أدوية كوفيد-19، دقة وصف سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن خطأ طبي إثر علاج خاطئ أدى إلى تليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل لعام كامل قبل أن يفارق الحياة من جراء مضاعفات هذا التليف.

بعد وفاة الإبراشي بخطأ طبي.. تحذير من الكورتيزون لمرضى كورونا

وأضاف قلينى في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لقرابة العامين يحذر جميع الأطباء بلا كلل من وصف أدوية الكورتيزون لمرضى كوفيد-19 من غير المحتجزين بالمستشفيات في حالة حرجة وقد نشر في ذلك بحثا دوليا وفيه حذر أيضا من أدوية مثل الريمديسفير والفافيبرافير.

خبير كورونا يحذر من ظهور طفرات قاتلة

وأوضح أن بروتوكوله المناعي الذي تم تسميته باسمه في مجلة InflammoPharmacology العريقة هو الأكثر أمانا وفاعلية في حال استخدامه المبكر لعلاج الكبار والأطفال والحوامل، وأن اعتراف علماء الغرب به في عدة أبحاث منشورة دوليا في مجلات مرموقة حتى تسميته باسمه في سابقة دولية لم يسبق مصر إليها باحث بأي دولة حول العالم لا ينقصه إلا سرعة تخلي حكومات الغرب عن بروتوكولات الفشل - بحسب وصفه - التي تساعد في ظهور طفرات قاتلة واستمرار معاناة العالم من تداعيات هذه الجائحة.

خطأ طبي سبب وفاة وائل الإبراشي

جدير بالذكر أن سحر الإبراشي، زوجة وائل الإبراشي، قد فجرت مفاجأة في بث مباشر عبر موقع «الوطن»، عن تعرض الإعلامي الراحل لخطأ طبي في أول طريق العلاج من كوفيد 19، تسبب فيه طبيب العزل المنزلي الذي تابع حالته في البداية قبل أن يتولاها الدكتور حسام حسني.

ورحل الإبراشي عن عالمنا بعد صراع دام حوالي 375 يوما، حيث أنهت المضاعفات الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19 حياة الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس، عن عمر ناهز 58 عاما، بعدما تليفت الرئتين وتوقف 60% منها عن العمل وتعرضه لخطأ طبي في بداية رحلة العلاج الطويلة.