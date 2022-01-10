وظيفة شاغرة لمطور بيانات بـ«تدوير المخلفات الإلكترونية».. اعرف الشروط

أعلن تطبيق E-tadweer التابع لإدارة المخلفات الإلكترونية بوزارة البيئة، حاجته لمطور بيانات ضمن خطته لتطوير الموقع الإلكتروني المتخصص في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية عن طريق مبادلتها بكبونات خصم أو قسائم شرائية بالتعاون مع شركاء التطبيق.

وسيعمل المطور الجديد على إنشاء تطبيقات ويب، ويكون دوره تصميم وإنشاء مشاريع، ومساعدة الفريق في تقديم تطبيقات وخدمات وأدوات ويب عالية الجودة.

شروط التقدم للوظيفة

ووضع القائمون على التطبيق مجموعة من الاشتراطات للمتقدمين للوظيفة منها:

- أن يكون بارعًا في استخدام واجهة المستخدم الرسومية لـ Laravel.

- أن يكون قادرًا على تصميم تطبيق PHP من البداية إلى النهاية.

- أن يكون متمكنا في الاستفادة من خبرته في إطار العمل لإنتاج حلول كاملة بشكل مستقل في وقت قصير.

مسؤوليات مطور التطبيق

فيما يتعلق بمسؤوليات مطور التطبيق، فلخصها الإعلان المطروح في الآتي

- مناقشة أهداف المشروع مع العميل وفريق التطوير.

- تصميم وبناء تطبيقات الويب.

- استكشاف الأخطاء والثغرات بالتطبيق وإصلاحها.

- العمل مع مطوري الواجهة الأمامية والخلفية في المشاريع.

- اختبار الوظائف للمستخدمين والواجهة الخلفية.

- التأكد من أن عمليات الدمج تعمل بسلاسة.

- توسيع نطاق المشاريع بناءً على ملاحظات العملاء.

- التسجيل والإبلاغ عن العمل المنجز.

- الحفاظ على التطبيقات المستندة إلى الويب.

- تقديم العمل في اجتماعات مع العملاء والإدارة.

متطلبات العمل

شهادة في البرمجة أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

خبرة في العمل مع PHP وإجراء اختبار الوحدة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات.

- فهم قوي لتصميم التطبيق باستخدام Laravel.

- معرفة تصميم قاعدة البيانات والاستعلام باستخدام SQL.

- إتقان لغة HTML وجافا سكريبت.

- خبرة عملية باستخدام هندسة MVC.

- معرفة التحكم في الإصدار GIT.

- مجموعة من التطبيقات والبرامج التي تحمل اسمه كسابقة أعمال.

- مهارات حل المشكلات والعقلية النقدية ومهارات تواصل رائعة والرغبة والقدرة على التعلم.