رئيس كولومبيا يدعو الشباب للمساعدة في حماية البيئة: لا مستقبل دونكم

قال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إنّ مواجهة التغير المناخي مسألة شديدة الأهمية للأجيال المقبلة، لذلك أطلقت بلاده استراتيجية 2050، والتي تهدف بها إلى «دولة لا ينبعث منها كربون»، لحماية كل القطاعات كافة والحفاظ على البيئة.

كلمة رئيس كولومبيا بمنتدى شباب العالم

وأضاف رئيس جمهورية كولومبيا، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ بلاده قررت أن تكون 30% من الأرض التي يعيش عليها السكان في العام الحالي 2022، أرض محمية من أي ملوثات للبيئة، متابعا: «ندعوكم للعمل من أجل الدفاع عن الشباب، ووضعهم وسطنا لحماية مستقبل هذه الأجيال، لولا ذلك فلن نتمكن من حماية الحاضر وبناء المستقبل».

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.

وتستخدم المنصة لأول مرة تقنية تتيح للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث تُمنح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية photo booth.