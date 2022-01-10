«البيئة» تعرض مشروعات التصدي لتغير المناخ في جناحها بمنتدى الشباب

نظمت وزارة البيئة جناحًا لعرض المشروعات القومية للتصدي لآثار التغيرات المناخية ومشروعات الوزارة في مختلف القطاعات، وجاء ذلك خلال المشاركة بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث عرضت فيلم تسجيلي يستعرض كافة المشروعات مثل: «تحسين كفاءة الطاقة، والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد، ومشروع خليج الزيت، ومجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، ومحطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات».

توليد الكهرباء من المخلفات

ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجناح الخاص بالوزارة يستعرض أيضًا المشروعات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات مثل: «المشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلفات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة، والبرنامج الوطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر والمعروف بالبيوجاز».

وتابعت وزيرة البيئة، أن الجناح الخاص بالوزارة يستعرض مشروعات النقل المستدام ومنها المبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.

أول أتوبيسات كهربائية للنقل في الإسكندرية

وأضافت فؤاد، أن المعرض يستعرض دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام في مصر بمدينة الإسكندرية، وتنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ، مؤكدة على تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

ولفتت فؤاد، المشروعات التي يستعرضها الجناح في مجال الصناعة، كمشروع الحد من تلوث البيئة «EPAP» الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملًا الغلايات الموفرة للطاقة، والمبردات الموفرة للطاقة، الوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التي يمكن تدويرها.

لمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»

ويعرض أيضًا جهود الوزارة في مبادرة «Eco Egypt» الخاصة بالترويج للسياحة البيئة والمحميات الطبيعية بهدف دعم وتعزيز السياحة البيئية والترويج للمحميات الطبيعية في مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية في العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء في الأنشطة السياحية الذي يمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

كما عرضت الوزيرة، المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئي لشرائح المجتمع بالموضوعات البيئية.