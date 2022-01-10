إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

أصيب ياسين ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة والدته مها الصغير.

إصابة ابن أحمد السقا بفيروس كورونا

نشر ياسين منشورا عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قائلا: «لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه، لأن تحليلي إيجابي كورونا».

يذكر أن والدته مها الصغير، كانت قد أعلنت منذ أيام، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تعليق على منشور للسيناريست تامر حبيب.