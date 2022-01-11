«العليا للفيروسات»: أي شخص يشعر ببرد يعتبرها كورونا

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19، نظرا لظروف الطقس المتعلقة ببرودة الجو، ونشاط الفيروسات التنفسية عامة والتي منها الإنفلونزا وكورونا، موضحة أن هناك زيادة بسيطة في نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بالفيروس.

أعراض المرض

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على أي مواطن يشعر بدور برد، يتعامل معه وكأنها إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، حتى يتم إثبات ذلك من عدمه، منوهة بأن الفترة الحالية يجب الحذر من ازدواجية فيروس الإنفلونزا العادية مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأنه يجب التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة المقطعية التي تثبت نسب الإصابة بالرئة من عدمها واكتشاف أي تليفات بها لقدر الله.

لقاح كورونا

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، أبرزها التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة، وتجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب منعا لحدوث أي مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة بأوميكرون من بين المصابين بفيروس كورونا داخل عزل قصر العيني الفرنساوي، مؤكدا على الاستعداد التام لأي سيناريوهات تتعلق بالمرض وأنه لا توجد أي أزمات أو نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بكل القطاعات العلاجية المختلفة.