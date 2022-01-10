قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن منتدى شباب العالم هو انعكاس لقدرة القيادة السياسية والشباب المصري على تحقيق الكثير من الإنجازات بمختلف المجالات، لافتا إلى أن التنظيم الرائع للمنتدى بموضوعاته الهامة لهو أبلغ دليل على ذلك: «الرئيس السيسي لخص الموضوع لما قال إنه بالرغم من الجائحة اللي ضربت كل دول العالم فمصر استطاعت الحد وبشدة من تداعيات تلك الجائحة».

تاج الدين: مصر تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له بتغطية خاصة لمنتدى شباب العالم، على الفضائية الأولي المصرية، أن القيادة السياسية استطاعت أن تعبر أزمة فيروس كورونا باحترافية شديدة ولم تؤثر على العديد من القطاعات سلبيا.

تاج الدين: بدأنا الاستعداد لمواجهة الفيروس فور ظهوره بالصين

ولفت إلى أن الدولة تعاملت بسرعة وحرفية مع فيروس كورونا حتى قبل ظهوره في مصر بعد الإعلان عليه لأول مرة في الصين، وبدأ الاستعداد المصري لهذا بشكل مؤسسي، حيث استنفرت كل القطاعات الطبية لعدم تفشي ذلك الفيروس، ولم تحدث في أي لحظة خاصة بعد مرور الموجة الأولي من كورونا أية اختناقات أو صعوبات في التعامل مع الأزمة.

وواصل: «حتى تلك اللحظة هناك سيطرة كاملة على الموقف ورصد للحالات وما زلنا نتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أكدنا عليها، وعندما بدأ العالم في الانفتاح بعد حملة التطعيمات الأولية مصر لم تتوقف عند الإجراءات الاحترازية فقط، ولكن استطاعت الحكومة توفير كل أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم، والحضور في المؤتمر تحدثوا عن الأزمة العالمية فيما يخص اللقاحات، وما زالت المنظومة المصرية مستمرة».

وأوضح أن عدد المتوقع من الحالات المرضية من فيروس كورونا لم يؤثر على علاج الحالات المرضية الأخرى والطوارئ، وعندما تزيد نسب الحالات بشكل بسيط فينتج عنه أزمة، وهو الأمر الذي لم يحدث في مصر، «المشكلة دي إللي وضعت الأنظمة الصحية العالمية اللي ماشية على طريقة معينة التوقع زاد عن حده بكثير، وحصل اختناقات، ولكننا قدرنا نتعامل مع هذا ونوفر الأسرة اللازمة وعملنا مستشفيات ميدانية، وده اللي ساهم في احتواء الأزمة».