انهيار وبكاء أسر ضحايا «معدية الموت» بمنشأة القناطر: مش عارفين مصيرهم

قدمت «الوطن» بثًا مباشرًا، رصد انهيار وبكاء أسر ضحايا «معدية الموت» بمنشأة القناطر بمحافظة المنوفية، إذ سادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، وانتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، وذلك بعد أن تم انتشال 2 من جثامين الضحايا، وإنقاذ 14 شخص، فيما لايزال هناك عدد من الجثامين والغرقى تحت المياه حتى الآن، يُقدر عددهم بنحو 7 أشخاص يجري البحث عن جثامينهم حتى الآن.

أهالي الضحايا ينادون على ذويهم بالدموع: «ردوا علينا .. ردوا علينا»

رصد الـ«بث المباشر» تجمع الأهالي على الشاطئ، منتظرين استخراج الجثامين، بحضور رجال الشرطة وسيارة إسعاف، وقام المواطنون بإشعال النيران والالتفاف حولها من أجل التدفئة بسبب برودة الطقس، إذ أن غالبية الضحايا من محافظة المنوفية، حيث سقطت سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر، وخلال «البث المباشر» سيطرت على المشهد صرخات أهالي الضحايا، الذين ظلوا ينادون على أبنائهم بالدموع: «ردوا علينا .. ردوا علينا»

تفاصيل الواقعة

وغرقت سيارة ربع نقل داخل مياة النيل، حينما كانت تعبر معدية من قرية «القطا» إلى البر الثاني بعزبة الرمل، مركز أشمون في محافظة المنوفية، وسط حالة من الذعر والحزن، خيّمت على الأهالي، وأسفر الحادث عن غرق اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما بقي هناك مفقودون وصل عددهم إلى 7 أشخاص، هم «دعاء، هاجر، ندى، شروق، زياد، محمد، سيد»، وبعضهم من عمال في مزرعة في أبو غالب، ويرجع سبب الحادث، إلى تلف الفرامل الخاصة بالسيارة التي تحمل الركاب، بحسب التحريات الأولية.