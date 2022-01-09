عاجل.. السيطرة على حريق نشب في قطار بمحافظة المنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في جرار القطار رقم 537 المتجة من أشمون إلى طنطا، عقب الخروج من محطة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، ما تسبب في توقف حركة القطارات لفترة قصيرة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا مامور مركز شرطة منوف، بنشوب حريق بجرار القطار رقم 537 المتجة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتمكنت السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.