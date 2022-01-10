غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية واختفاء 7 أشخاص

وقع حادث أليم، منذ قليل، بالقرب من منطقة منشأة القناطر، بغرق سيارة ربع نقل داخل مياة النيل، حينما كانت تعبر معدية من قرية «القطا» إلى البر الثاني بعزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وسط حالة من الذعر والحزن، التي خيمت على الأهالي هناك.

وبحسب مصادر أمنية، أسفر الحادث عن غرق اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما ظل هناك مفقودين وصل عددهم إلى 7 أشخاص، وهم «دعاء، هاجر، ندى، شروق، زياد، محمد، سيد»، وبعضهم من عمال في مزرعة في أبو غالب.

إنقاذ 14 شخصا.. ومصرع 2 واختفاء 7

ويرجع سبب الحادث، إلى تلف الفرامل الخاصة بالسيارة التي تحمل الركاب، وخلال محاولات السائق إيقافها، زحفت لتصل إلى حدود جسر النيل، ثم وقعت في مياهه، وجرى إنقاذ 14 شخصًا فيما ظل مفقود إلى الآن 7 أشخاص، بينما لقى 2 مصرعهما إثر الحادث.

وجرى التحفظ على قائد السيارة، وعمال المعدية، لحين التحقيق في الواقعة، مع البحث المكثف عن السيارة والمفقودين.

السيطرة على حريق نشب في قطار بمحافظة المنوفية

وبالأمس، شهدت المنوفية حادث مفزع، بنشوب حريق في جرار القطار رقم 537 المتجة من أشمون إلى طنطا، وسرعان ما تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على الحريق.

حريق الجرار نشب عقب خروجه من محطة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة القطارات لمدة بسيطة.

وتلقى مركز شرطة منوف بقيادة اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا بنشوب حريق في جرار القطار المتجة نحو طنطا بعد الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وجرى السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة بعد ذلك.

يوم الجمعة الماضي، شهد حادث أليم أيضًا، بعدما لقى عريس مصرعه، ودخلت زوجته في غيبوبة وأصيبت باختناق شديد، على خلفية تسرب شديد للغاز داخل شقتهما في مركز شبين الكوم، وجرى نقل الزوجة لمستشفى شبين الكوم، في حالة غير مستقرة.