الخطيب: منتدى شباب العالم أفكاره عبقرية.. والإصلاح الاقتصادي «دواء»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن فكرة منتدى شباب العالم، تُعد فريدة ومتفردة، عندما أطلقتها القاهرة قبل سنوات، كانت جديدة على العالم أجمع، وفي 2017، شهدت مصر أول منتدى شباب في العالم، ثم أصبحت إقليمية فعالمية، موضحًا أن فكرة تنظيم منتدى لشباب العالم، كانت نجاحًا غير عاديًا ومبهرًا، وباتت منصة حقيقية لإطلاق الأفكار في العالم أجمع، واستفادت منه الدولة المصرية بطبيعة الحال، إذ تخرج منه بأفكار عبقرية وجليلة وعظيمة، بل صار رمزًا لدولة 30 يونيو.

هناك كلمات غاية في العمق بالمنتدى.. القاهرة تتلقفها وتعرف مداها

أضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش، على قناة «extra news»، أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، خرجت من رحم هذه المنصة، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم، أصبح مكانًا للحوار بين شباب العالم، ويجرِ بوضوح، وتحضره كل القيادات السياسية، «اليوم رأينا عدد كبير من المسؤوليين الدوليين في المنتدى، أو لهم كلمات مسجلة، وهذا لم يحدث من قبل، الأمين العام للأمم المتحدة، كان له كلمه أثناء افتتاح المنتدى، وهناك كلمات غاية في العمق، القاهرة تتلقف هذه الكلمات وتعرف مداها».

مصر ساعدت دول عظمى في جائحة فيروس كورونا

وأشار رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن الدولة المصرية ساعدت دول عظمى في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وهو يُعد وجه إنساني للقاهرة، ورأينا ذلك جيدًا، وما أتوقف عنه، هو أن الرسائل السياسية والإنسانية التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست جديدة عليه، عندما يُطلق تصريحات في عددًا من الملفات، أصبح منتدى شباب العالم ومنصات الشباب، منصة حقيقية لإطلاق هذه الرسائل، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه كلمه للشعب المصري، بخصوص الإصلاح الاقتصادي.

أوجاع الإصلاح الإقتصادي وآلامه التي عاشها الشعب المصري أتت أكلها

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الرئيس ذكر أن أوجاع الإصلاح الإقتصادي وآلامه التي عاشها الشعب المصري أتت أكلها، رغم تألم المصريين، إذ أن الاقتصاد المصري نجح في أن يقف على قدميه، بعدما كان على حافة الانهيار، وجميعنا يعلم هذا الأمر، بسبب الأحداث السياسية التي هزت الدولة المصرية، وهزت المنطقة بأسرها، ونجح الاقتصاد المصري والدولة المصرية في وسط هذا الإقليم المضطرب بل شديد الإضطراب.