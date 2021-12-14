أحمد الخطيب عن التسريب المفبرك: شعبية الرئيس استفزت التنظيم

قال أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن السمسار الذي تحدث عنه بيان وزارة الداخلية بخصوص تفنيد ما جاء في التسريب الذي أذاعه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي تواصل مع الإرهابي عبدالله الشريف يجب أن يُحاكم بتهمة التخابر.

كل الإعلام المعادي متخابر

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة صدى البلد، الجماعة استحلّت الكذب على الدولة المصرية، مشددًا على أن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفعت كثيرًا في الأسابيع الأخيرة وتحديدا بعد مؤتمر «قادرون باختلاف»، لدرجة أنها استفزت التنظيم، وبالتالي استهدف التسريب ضرب الشعبية الكبيرة التي حصل عليها الرئيس.

ولفت إلى أن كل الإعلام المُعادي ومنهم عبدالله الشريف متخابرون ويعملون لصالح قوى أجنبية بهدف تخريب الدولة المصرية.

المشروعات القومية للدولة المصرية تؤتي أُكلها

وأشار إلى أن المشروعات القومية للدولة تؤتي أُكلها وثمارها في الفترة الأخيرة، وبدأ المواطن يشعر بحالة الرضا لأنه يرى بعينيه ما يحدث على أرض الواقع من إنجازات، وبدأ يشعر بالتغير في كل شارع، وفي السنوات الأولى كان في حالة ترقب ويتأثر بما يقوله الإعلام المعادي، لأن المشروعات لم تكن أثمرت بعد، لكن النتائج ظهرت الآن.

الخطيب: الدولة تضبط التنظيم في حالة تلبس مرة أخرى

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن واقعة اليوم ليست الأولى التي تضبط فيها الدول، التنظيم في حالة تلبس، إذ أن الجماعة الإرهابية ظلت لسنوات تدعي وجود ما يسمى بالاختفاء القسري، وبعدها يعثر على المبلغين عنهم ينفذون عمليات إرهابية في سوريا وسيناء والسودان.

وأشار إلى أن آخر ادعاء بالاختفاء القسري عندما ألقت أجهزة الاستخبارات السودانية القبض على مجموعة تابعة لداعش في السودان، وهم مصريون، واشتبكوا مع قوات الأمن السودانية واُستشهد عدد من الضباط، وكانت أسرة أحد الإرهابيين زعمت أن الشرطة أخفت ابنها قسريًا.