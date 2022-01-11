نقيب الفلاحين: انخفاض منسوب مياه النيل وفروعه بسبب «السدة الشتوية»

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن انخفاض منسوب المياه بمجرى نهر النيل وفروعه هذه الأيام سببه الإجراء السنوي الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري والذي يعرف بـ«السدة الشتوية» لافتا إلى أن السدة الشتوية تبدأ من 24 ديسمبر وتنتهي في 3 فبراير من كل عام.

صيانة آلات ومعدات الري خلال السدة الشتوية

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تنفيذ العديد من أعمال الصيانة للآلات والمعدات الخاصة بالري والشبكات والمرافق المائية وتطهير الترع والمجاري المائية وإقامة الأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها جفاف المجاري المائية لتطوير وتحسين أداء منظومة الري.

وأشار أبوصدام، إلى أن السدة الشتوية يجرى استغلالها هذا العام الاستغلال الأمثل، فبالإضافة إلى تسريع عمليات الصيانة والتطوير للمرافق المائية، فإن السدة الشتوية تؤدي إلى ترشيد المياه، حيث لا تحتاج معظم المزروعات الشتوية المنزرعة حاليا إلى ري بكثرة في هذه الفترة مع برودة الجو وسقوط الأمطار، كما استفاد المشروع القومي لتبطين الترع من انخفاض منسوب المياه في الترع لتسريع عملية التبطين، لافتا إلى أن فترة السدة الشتوية تمثل مصدر رزق لصيادي الأسماك حيث يستغلون انخفاض مياه الترع والمصارف لصيد الأسماك ما يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار الأسماك في مثل هذا الوقت من كل عام لوفرة المعروض.

تشغيل محطات المياه الجوفية في المحافظات

وأوضح نقيب الفلاحين، أن بعض المحافظات التي تعتمد على مياه النيل في الشرب تلجأ لتشغيل محطات المياه الجوفية لتلبية احتياجات المواطنين من شرب المياه خلال هذه الفترة، مؤكدا أن السدة الشتوية مقسمة على 5 قطاعات بكافة أنحاء الجمهورية هم «غرب الدلتا- مصر الوسطي- شرق الدلتا - ووسط الدلتا- مصر العليا» ومدة السدة لكل إقليم 15 يوما.