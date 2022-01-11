«قنا» تستعد لاستقبال وزير النقل والمواصلات لتحديد مسار محور دشنا اليوم

أعلنت محافظة قنا استعدادها لاستقبال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، ليتفقد عددا من المشروعات الخاصة بالوزارة، وأهمها تحديد مسار محور «دشنا - الوقف» أعلى نهر النيل لبدء العمل فيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة نهاية الشهر الماضي بسرعة إنجاز المشروع خلال عام.

وزير النقل يزور قنا

وبحسب بيان المحافظة، سيرافق الوزير، محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وسوف يتفقدان عددا من المشروعات ومسارات محور دشنا الوقف الذي يستقر على إحداها لتنفيذه بشكل عاجل.

وقال عبدالقادر شعبان، رئيس قرية المراشدة بمركز الوقف، إن لجنة مكبرة من وزارة النقل وصلت منذ أكثر من أسبوع وحددت 3 مسارات على نهر النيل بعد تفقد كافة المواقع لإنشاء محور دشنا الوقف، ولكن هناك عدة اعتبارات سوف تؤخذ في الحسبان منها الكتل السكنية في حالة الاختيار، لذلك تركوا الرأي النهائي لوزير النقل بعد أن يتفقدها على الطبيعة ليحدد المسار النهائي.

وصول جزء من معدات كوبري دشنا

وأضاف رئيس قرية المراشدة، أن الشركة المنفذة لمشروع كوبري دشنا الوقف، أحضرت عددا من المعدات والكرافانات منتظرين إشارة العمل والتنفيذ من قبل وزير النقل.

الرئيس السيسي يحقق حلم أهالي مركزي دشنا والوقف

وكان أهالي دشنا والوقف ونوابهم في مجلسي النواب والشيوخ طالبوا الحكومة برفع معاناة الأهالي في التنقل من الشرق إلى الغرب بواسطة التعديات وإنشاء كوبري يربط مركزي الوقف ودشنا لخدمة نحو 600 ألف نسمة، إضافة لوجود مصالح ومشاغل تربط الطرفين، وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد وخلال افتتاح عدد من المشروعات في الجنوب من على أرض قوص في قنا، حقق حلم أهالي المركزي بسرعة إنشاء كوبري دشنا.