«السيسي» يشكر القائمين على عرض مسرحي عن كورونا: «حاجة جميلة ومبدعة»

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للمخرج خالد جلال، بعد تقديم عرض مسرحي يتحدث عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بمشاركة مبدعين من 14 جنسية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 لـ13 يناير.

السيسي عن العرض المسرحي: «الدنيا كلها كانت بتتكلم في المسرحية دي»

وقال السيسي: «عاوزين نشكركم، لازم أشكركم، حاجة جميلة ومبدعة جدًا، اسمحولي إني بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل اللي انتوا عملتوه وقدمتوه، الدنيا كلها كانت بتتكلم في المسرحية دي، فأنا بشكركم كلكم».

«الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان» شعار يحمله مسرح شباب العالم، في نسخته الثالثة، ضمن منتدى شباب العالم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من زعماء العالم وممثلي نحو 196 دولة، في النسخة الرابعة للمنتدى.

مسرح شباب العالم انعقد للمرة الأولى في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في 2018، وأضحى نقطة تلاقي المبدعين والمواهب الشابة من بين دول العالم، من الشباب المشاركين في المنتدى.