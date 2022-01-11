رئيس التحرير

محمود مسلم

«الوقائع» تنشر قرار تعديل ضوابط منح تراخيص الشركات غير المصرفية

كتب:

الوطن
11:59 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
الرقابة المالية

الرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 206 لسنة 2021، بتعديل القرار رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح التراخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما نشرت أيضا القرار رقم 56 لسنة 2020، بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص بمقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

 

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية تستعرض مسيرة التطوير خلال مؤتمرها السنوي الأسبوع المقبل

قرار هام من الرقابة المالية لـ«البورصة المصرية» يدخل حيز التنفيذ اليوم

قرارات جديدة من «الرقابة المالية» تتعلق بـ«البورصة المصرية» أول يناير

الرقابة المالية: مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج كان تحديا كبيرا

«الرقابة المالية» توافق على تسجيل 3 شركات للقيد في البورصة المصرية

إعلان تفاصيل التأمين على المصريين بالخارج في مؤتمر لـ«الرقابة المالية»