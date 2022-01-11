«الوقائع» تنشر قرار تعديل ضوابط منح تراخيص الشركات غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 206 لسنة 2021، بتعديل القرار رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح التراخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما نشرت أيضا القرار رقم 56 لسنة 2020، بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص بمقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنا.