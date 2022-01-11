«الأوقاف» تطلق جوائز مالية للمتفوقين في دورة التميز اللغوي

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الالتحاق بدورة التميز اللغوي المتقدمة المكثفة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، للأئمة والواعظات والإداريين الراغبين في ذلك، في إطار اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل النوعي التراكمي المستمر والتميز العلمي.

شروط يجب توافرها في المتقدمين

ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات أو أقسام اللغة العربية أو من المتمكنين في اللغة العربية، والباحثون عن مزيد من التمكن اللغوي.

ويشترط للقبول بالدورة اجتياز الاختبار التمهيدي المؤهل للالتحاق بالدورة.

وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك جوائز وحوافز كبيرة لمن يجتاز الدورة، منها ترشيح الأكثر تميزًا ممن يحصلون على الدرجة المؤهلة للإيفاد الدائم وفق درجاتهم العلمية للعمل ببعض الجامعات التي تطلب إيفاد أئمة أو الجهات التي تطلب إيفاد معلمين للغة العربية في التعليم قبل الجامعي أو للعمل بالمركز الثقافي المصري التابع لوزارة الأوقاف بدولة تنزانيا أو الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه في اللغة العربية.

جوائز مالية لأصحاب المراكز المتقدمة

كما رصدت الوزارة جوائز أخرى مالية لأصحاب المراكز المتقدمة في الدورة على النحو التالي:

أولا: 20 ألف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على 80٪ في اختبارات الدورة.

ثانيًا: 15 ألف جنيه للثاني على الدورة بشرط الحصول على 75 ٪ في اختبارات الدورة.

ثالثًا: 10 آلاف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على 70 ٪ في اختبارات الدورة.

رابعًا: جائزة تشجيعية قدرها ألفا جنيه لكل من يحقق 65 ٪ في اختبارات الدورة.

خامسًا: ضم المتميزين إلى قائمة القوافل الدعوية وقوافل شركات البترول وتدريس اللغة العربية بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

كما خصصت جوائز مالية في مسابقة "أفصح الخطباء"، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في مجال الخطابة وأوسعهم ثقافة وأكثرهم قدرة على الإيجاز غير المخل، والمواءمة بين اللفظ والمعنى مع وضع الدليل في موضعه، وأحسنهم إشارة وألطفهم عبارة ، وأدقهم تعبيرًا عن معناه ، أقواهم سليقة.

"أفصح الخطباء" هي مسابقة مفتوحة للأئمة والوعاظ والواعظات وأساتذة الجامعة ومعاونيهم والمعلمين وخطباء المكافأة، وتتضمن الجوائز التالية: الجائزة الأولى : 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 90 ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.

الجائزة الثانية : 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 85 ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.

الجائزة الثالثة : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80 ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.

ثلاث جوائز تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على 75 ٪ على الأقل في كل من الاختبارين على حدة.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على 70 ٪ على الأقل في كل من الاختبارين على حدة.

مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بنجاح، مع ترشيح الأوائل من العاملين بالأوقاف للعمل بالمساجد الكبرى وقوافل شركات البترول وغيرها.