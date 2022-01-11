تويوتا كورولا 2022..قائمة الأسعار والمواصفات بعد زيادة يناير الجاري

مع بداية العام الجديد 2022، تم الإعلان عن زيادات سعرية لبعض الطرزات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية، ومن ضمن القائمة سيارة «تويوتا كورولا موديل 2022»، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت بين 2,000 جنيه و8,000 جنيه، لبعض الفئات المطروحة في السوق، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلية في 6 فئات بمحرك بنزين، وفئتين «هايبرد»، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 312,000 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 345,000 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 380,000 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 399,000 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 420,000 جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 457,000 جنيه.

- «هايبرد»، تأتي بأسعار تبدأ من 472,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 576,000 جنيه.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لتريه 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر؛ فيما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي طراز cvt، ومكون من 5 سرعات في النسخة «المانيوال».

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية، وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2022

تتوافر السيارة بأبعاد

-الطول الكلي 4630 ملم.

-العرض الكلي 1780 ملم.

-الارتفاع الكلي 1435 ملم.

طول قاعدة العجلات 2700 ملم.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 164 ملم.

- مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 470 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان المتوفرة بـ«كورولا 2022»

تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP) بالإضافة إلى (جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية ، ومصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية).