كيف تصبح مبرمجا عبر كورس مجاني بوزراة الشباب.. «لو مش لاقي شغل»

يصاب العديد من الأشخاص بالحيرة في بداية حياتهم العملية، وعند التخرج يفكرون في عمل مناسب ويلجأ العديد إلى الكورسات المختلفة لتنمية المهارات واكتساب خبرات ومعلومات تؤهلهم لسوق العمل وهو ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة «طور وغير».

وتقدم وزارة الشباب والرياضة، من خلال المبادرة كورسات لتأهيل الشباب، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز تفاصيل كورس البرمجة المقدم من قبل وزارة الشباب والرياضة، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل كورس البرمجة المجاني

يبدأ كورس البرمجة المقدم من وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2022 من الساعة 8 مساءا وحتي الساعة 30 :9 مساءا أونلاين عبر برنامج Microsoft teams «الوبينار».

والكورس مجاني تماما ومقدم من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب و الرياضة وشركة مايكروسوفت بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طور وغير».

كيفية الاشتراك في كورس البرمجة المجاني المقدم من وزارة الشباب

يمكنكم التسجيل عبر اللينك التالي :https://forms.office.com/r/FttB56mEic https://forms.office.com/r/buVU6Be6z8

و كذلك يمكنكم الحضور عبر اللينك التالي

:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI2YjYwNDgtNTFhYS00ZDJkLTkzNzMtM2VmZDgwNDA3YzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a94f984-7ac5-49ca-9e11-9df9de6faf47%22%2c%22Oid%22%3a%22fe9bb4cf-5614-4e9c-a225-93cd8cd0d68d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

وذكرت وزارة الشباب والرياضة بعض التنبيهات، موضحة أن اللينك الخاص بكورس البرمجة أعلاه لن يكون مفعل قبل موعد المحاضرة.

وتسهيلا على كافة الراغبين في الانضمام لكورس البرمجة، و حتي يستفيد الجميع من المحاضرة بشكل متكافئ فالمحاضرة مترجمة للغة الإشارة بواسطة مؤسسة تواصل، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.