مصر للطيران تسيّر طائرة إلى الكاميرون لدعم المنتخب القومي أمام نيجيريا

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة صباح اليوم لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، على متن أحدث طائراتها إلى الكاميرون، وإعادتهم، لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب أثناء مباراتهم مع نيجيريا.

بطولة الأمم الأفريقية 2022

ويلعب المنتخب القومي اليوم، ضمن المجموعة الرابعة في بطولة الأمم الأفريقية، التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيسا.

وأعربت شركة مصر للطيران، عن أمنياتها بخالص التوفيق للمنتخب الوطني المصري في البطولة الأفريقية، وتحقيق الفوز بها.