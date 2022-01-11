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مصر للطيران تسيّر طائرة إلى الكاميرون لدعم المنتخب القومي أمام نيجيريا

كتب:

الوطن
11:26 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني

مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة صباح اليوم لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، على متن أحدث طائراتها إلى الكاميرون، وإعادتهم، لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب أثناء مباراتهم مع نيجيريا.

بطولة الأمم الأفريقية 2022

ويلعب المنتخب القومي اليوم، ضمن المجموعة الرابعة في بطولة الأمم الأفريقية، التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيسا.

وأعربت شركة مصر للطيران، عن أمنياتها بخالص التوفيق للمنتخب الوطني المصري في البطولة الأفريقية، وتحقيق الفوز بها.

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