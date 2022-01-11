العثور على جثة مسن في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

عثر الأهالي على جثة مسن طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام قاعة الشيراتون بمنفلوط في محافظة أسيوط.

أمن أسيوط يتلقى بلاغا بالعثور على جثة غريق

وتلقى اللواء عمر الدسوقي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوجود جثة طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام قاعة الشيراتون بالبندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري وبالمعاينة والفحص تين أن الجثة لرجل مسن يدعى «بدر عبد السميع ريان أحمد» 64 سنة مقيم بمنفلوط شارع مصطفى لطفي المنفلوطي، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي وجرى إخطار أسرته وجارى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الغرق، من بينها مصرع صبيا وشابا غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي، التابعة لمركز البدارى في المحافظة.

حيث لقي طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل، خلف قرية النخيل بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوجود حالة غرق لشخص بنهر النيل، خلف قريه النخيل بالبندر، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وفرق الإنقاذ النهري والإسعاف، وجرى انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «يوسف وحيد رجب أبو دومة»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي.

غرق طالب بأسيوط أثناء الاستحمام في مياه النيل

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث القسم، أن الطالب غرق حال استحمامه بمياه النيل، خاصة أنه لا يجيد العوم بصورة كافية، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.