السيسي: أنفقنا أموالا طائلة لمواجهة تغير المناخ وتقليل حجم الانبعاثات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جهود الدولة المصرية في تطوير شبكة الطرق بمصر، كانت في نظر البعض «أمر مبالغ فيه»، لكن مصر اتخذت هذا القرار لتقليل حجم الانبعاثات، مضيفا: «الناس شافت إنّنا بالغنا في حجم المشروع القومي للطرق في مصر، وشايفين لما نعمل 6 و7 حارات فده كتير جدا، لكن إحنا عملنا كده عشان نقلل حجم الانبعاثات».

مواجهة تغير المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أنّ مصر أنفقت أموالا طائلة للتصدي لتغيّر المناخ، مشيرا إلى أنّ الدولة تتحرك بقوة وفاعلية في هذا الملف، رغم أنّ انبعاثاتها من الكربون لا تُذكر.

تحويل السيارات من الطاقة الأحفورية لـ«الكهرباء»

وتابع الرئيس، موجّها حديثه للشباب: «مؤتمر زي اللي إحنا فيه، والتناول الإعلامي اللي بيتم، عبارة عن إخطار مستمر هيولد ثقافة لمواجهة الخطر ده، وهيتحرك من خلاله الجميع، سواء السياسيين أو التمويل أو القطاع الخاص، ولما تيجي تغير 300 مليون عربية خلال 20 سنة من طاقة أحفورية لطاقة كهرباء، أتصور هيكون ده فرصة عشان نحافظ على المناخ».

وأكمل الرئيس السيسي: «مش الإنسان اللي هيدمر الوجود، الإنسان هيفضل يبني ويعمر لحد ما يعتقد إنّه بقى سيد الوجود، ووقت ما يعتقد ده، خلاص الوجود ينتهي».