السيسي يصل قاعة مؤتمرات منتدى شباب العالم لبدء فعاليات اليوم الثاني

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاعة مؤتمرات شرم الشيخ، لحضور فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، التي تنطلق بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، المقرر أن تضم العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم، ولمتابعة البث المباشر من هنا.

جلسات المنتدى تنطلق بالتوازي في قاعات مختلفة

وتبدأ فاعليات اليوم الثاني بعدد من الجلسات التي ستنطلق بالتوازي مع بعضها البعض في قاعات مختلفة، حيث تبدأ جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في القاعة الرئيسية، وبالتوازي معها يجري عمل «نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان»، بقاعة وادي النيل وقناة السويس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، منتدى شباب العالم بالجلسة العامة الافتتاحية، التي أعلن بها انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وأعقبتها الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم، بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد».

وقال الرئيس السيسي، خلال الجلسة، إنّ الحديث عن تجربة مصر في مكافحة فيروس كورونا، يتطلب الحديث عن أمرين رئيسيين، وهما الصحة والاقتصاد، مضيفا أنّ الدولة أطلقت في أعوام 2017 و2018 و2019 مبادرات لحماية صحة المصريين، وعلى رأسها مبادرة الكشف عن «فيروس سي».

وأضاف الرئيس: «لما عملنا البرنامج ده واتحركنا في مصر، كان بيتم المسح الكامل للأمراض، زي السكر والضغط والسمنة، والكلام ده لما عملناه بدري، خلانا بفضل الله قدرنا بعد ما كنا أكتر دولة عندها إصابات بفيروس سي، نكون بشهادة منظمة الصحة العالمية، أقل الدول اللي عندها إصابات بالفيروس ده»، مؤكدا أنّه حال ظهر كورونا بهذا الحجم من المصابين بفيروس سي، كنا سنفقد الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة.