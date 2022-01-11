مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تصف قيادة الرئيس السيسي بـ«القوية»

عبرت أنجل أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تقديرها لمصر لاستضافتها منتدى شباب العالم المهم للغاية، حسب قولها، كما أعربت عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته القوية لمصر ولرئيس الوزراء المصري، «نتوقع أن تقوم مصر بنفس الدور الذي قامت به بمؤتمر التنوع البيولوجي الذي عقد بشرم الشيخ».

أنجل أندرسون: قطعنا شوطا كبيرا في جلاسكو

وأضافت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال حديثه بجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أنهم قطعوا شوط كبيرا في جلاسكو، لكن لا يزال أمامنا الطريق الأطول، وهناك المزيد من الإلتزام من المدن ولكن هذه الزيادة ليست كافية، والدول الـ20 الكبار المسؤولة عن 76% من الانبعاثات لا بد أن تفهم أن الالتزامات لا بد أن تطبق في هذه الدول التي تمثل أكبر مصادر للإنبعاثات، مشيرة إلى أن جلاسكو قمة كانت مهمة للغاية فلا بد أن تكون هناك طاقة للتغيير، ويجب تشجيع الشباب للمضي قدما، فلابد أن ننتقل لحالة الطوارئ.

مصر عنصر فاعل في بناء برنامج الأمم المتحدة

وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مصر يجب أن تضم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأصوات الشابة في مؤتمرات مثل هذا المؤتمر، للقاء المسؤلين، مشددة على أن مصر كانت عنصرا فاعلا في بناء برنامج الأمم المتحدة.