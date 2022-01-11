كيف تقدم بلاغا بتعرضك لـ«خطأ طبي»؟.. عقوبة ثبوت التهمة تصل إلى الحبس

أثارت تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التي قالتها في بث مباشر مع صحيفة «الوطن»، بشأن تعرض زوجها لخطأ طبي أثناء علاجه من فيروس كورونا المستجد، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد يقع كثيرون ضحية لبعض الأخطاء الطبية، لذا ترصد السطور التالية كيفية تقديم بلاغ بخطأ طبي، وكيفية إثبات ذلك، وعقوبة الطبيب حال ثبوت التهمة، وفق ما ذكره المحامي حسن أبو العينين.

كيفية تقديم بلاغ في حال حدوث خطأ طبي

وقال أبوالعينين لـ«الوطن»، إنّ الأخطاء الطبية خطأ مهني جسيم ينتج عنها المساءلة القانونية، وبعد ذلك يتم الحكم وفق ما نتج عنه من خطأ، وهل إصابة أم وفاة الشخص، لكن لا يحق لأي شخص تشخيص إصابة غيره أو وفاته بأنّها «إهمال طبي»، فهذا الأمر تختص به اللجان الفنية فقط.

وأوضح المحامي، أنّ اتهام الطبيب بـ«ارتكاب خطأ» دون دليل يعد تشهير به، ما يعرض صاحب الاتهام للمساءلة القانونية، مطالبا الأسر الذين تعرض ذويهم لخطأ طبي، بالتوجه إلى محضر الشرطة وتقديم بلاغ مرفق بالمستندات المثبت فيها الخطأ المهني، وأوراق العلاج، وكل مل يخص الحالة، وبعد ذلك يتولى الطب الشرعي التحقيق في صدق البلاغ من عدمه، وحال ثبوت صحته توجّه تهمة القتل الخطأ أو الإصابة خطأ، وتصنف التهمة «جنحة».

عقوبة الخطأ الطبي

وتابع أبوالعينين، أنّ التهمة تختلف من حالة لأخرى وحسب ما نتج عنها من مضاعفات، فتبدأ بالحبس أسبوع، وأقصى عقوبة تكون 3 سنوات.

وبالنسبة لنقابة الأطباء، أوضح أنّه حال التقدم بشكوى يتم تحويلها للجنة التحقيق، لدراسة الشكوى المقدمة من قبل لجنة من الفنيين، وحال وجود شبهة إهمال تُعرض على استشاري في التخصص، وحال ثبوت الخطأ أو الإهمال تحدد عقوبات تبدأ من اللوم وتصل إلى الشطب من مزاولة المهنة.