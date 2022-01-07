الطب الشرعي: مسنة منشأة ناصر المجهولة مقتولة شنقا

فجر تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة مسنة مجهولة الهوية، عثر على جثتها داخل منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أثبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاتها، أنها قتلت شنقا، وجرى كتابة التقرير الطبي، وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة داخل منطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسنة مجهولة الهوية، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن، وترتدي كامل ملابسها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليها، كما طلبت النيابة العامة تصوير المجني عليها، ونشر صورها على أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة، للتعرف عليها من المترددين على أقسام الشرطة في محاولة للتعرف عليها وكشف هويتها.

بلاغات التغيب

وقال مصدر أمني، إنه جار فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة التي تحمل مواصفات جثة المسنة، لكشف هويتها واستكمال البحث عن الجاني.

وفى سياق آخر، تمكن رجال الشرطة من ضبط مواطنيين بتهمة نشر فيديوهات لسيدة وزوجها تحصلا عليها من هاتف السيدة أثناء قيامهم بصيانته بمنطقة النزهة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقالت السيدة الضحية أنها تفاجئت بنشر الفيديوهات.