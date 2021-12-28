الخياط: «بنبان» أثبت قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن أكثر من 30% من التعاقدات للشركات التي أسست منطقة بنبان كانت أجنبية على الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا، مبينا أن أكثر من 10 آلاف عامل كان يعمل في المشروع.

مشروع بنبان يجتذب استثمارات كثيرة

وأضاف «الخياط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مشروع بنبان أكد على قدرة الطاقات الجديدة على جذب استثمارات مختلفة على مصر.

بنبان هرم مصر الرابع

فيما قال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري مشروع طاقة بنبان، إن طاقة بنبان تضم 32 مشروعا تعمل بقدرة 1465 ميجا وسيتم استكمال في الفترات المقبلة لنصل إلى 1700 مجيا بما يقارب من قدرة السد العالي لذا حصل المشروع على مركز متقدم ضمن أفضل المشروعات في البنك الدولي، لافتا إلى أن محطة بنبان تعد هرم مصر الرابع.

أسوان بها أكبر طاقة شمسية

وأضاف أن منطقة بنبان أكثر منطقة بها طاقة شمسية في مصر والطاقة المنتجة منها تقلل الانبعاثات لأنها تنتج طاقة نظيفة وهذا هو الاتجاه في مختلف دول العالم لاستخدام طاقة الشمس والماء والرياح، مبينا أن مصر تستهدف في عام 2035 أن تكون نسبة الطاقة النظيفة 42% من الطاقة المنتجة.

الرئيس السيسي يزور أسوان

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع بنبان في أسوان وزار غرب سهيل المنطقة التي شهدت سيول مؤخرا للاطلاع على جهود مبادرة حياة كريمة بها.