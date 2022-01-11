مؤسس شركة بمنتدى الشباب: 100 دولة لا تمتلك قدرة قياس معدلات التلوث

قال كريم طراف، مؤسس شركة «هوا سوا»، إن شركته تعمل على رصد ملوثات الهواء والمناخ، وسبب التركيز على القطاعين هو أن ملوثات الهواء لها الكثير من الآثار سلبية، ولا يمكن تحقيق أهداف المناخ إلا بعد الحديث عن الانبعاثات التي تؤثر على الحكومات والصحة: «الحكومات لما بتبقي عايزة تقيس الملوثات بتشتري محطات كبيرة حجمها زي كونتينر صغير وتكلفته عالية وبتحتاج لصيانة دائمة».

محطة قياس التلوث لكل 2 مليون نسمة

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ» بمنتدى شباب العالم، أن هناك أكثر من 100 دولة لا توجد لديها القدرة على قياس معدلات التلوثات، وفي أوروبا جرى تخصيص محطة قياس التلوث لكل 2 مليون نسمة: «خلقنا نظام بيستخدم شبكة رصد من أجهزة صغيرة مزودة بجهاز ذكاء اصطناعي توصل لنفس قدرة المحطات الكبيرة بسعر أقل بكثير من المحطات المستخدمة في أوروبا».

الشركات الناشئة أمامها تحديان

وأوضح أن تلك الأجهزة يمكنها جمع بيانات تخص سرعة وقوة الرياح وعدد السيارات والكثافة السكانية، لافتا إلى أن الشركات الناشئة أمامها تحديان، الأول هو عدم وجود وقت كاف، وتغير التكنولوجيا بشكل سريع: «عايزين نعمل توافق بين الاثنين، والشركات الناشئة تقدر تعمل تطبيقات تطبق على نطاق واسع، ونأمل أن تستوعب الشركات الناشئة المكونة من الشباب التكنولوجيات السريعة، وتضع نماذج عمل تطبق حلولا واسعة خلال وقت ضيق».