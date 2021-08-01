حملة لتنظيف الشاطئ العام في أبورديس من ملوثات الزيوت

نظم مجلس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة؛ لتنظيف الشاطئ العام مدينة أبورديس من ملوثات الزيوت.

بقع من الزيت بطول شاطئ المدينة

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، إنه لاحظ خلال تفقده منطقة الشاطئ العام بالمدينة وجود بقع من الزيت بطول شاطئ المدينة، ويتراوح عرض البقع من نصف متر إلى 5 أمتار، مما أدى إلى تلوث الشاطئ العام.

تشكيل لجنة للمرور على الشاطئ

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أنه قام بإبلاغ الإدارة العامة للشؤون البيئة، وجهاز شؤون البيئة، وغرفة عمليات شؤون البيئة، كما جرى تشكيل لجنه للمرور على الشاطئ بمشاركة شركة السويس للزيت، وذلك للمعاينة الظاهرية ومعرفة أسباب وظهور هذه البقع الزيتية.

تنظيف أكثر من 400 متر

وأشار إلى أن شركة السويس للزيت تتعاون في إزالة آثار البقعة الزيتية، وجرى تنظيف أكثر من 400 متر، ويجرى السيطرة على بقعة الزيت، وردم كميات كبيرة من الرمال على طول الشاطئ، والتي ظهرت فيها هذه البقعة.

وأضاف «الغمريني» أن ردم الرمال يساعد على امتصاص بقعة الزيت، وتحجيم البقعة والسيطرة عليها قبل أن تنتشر في مناطق أخرى، باستخدام معدات شفط بقعة الزيت، بما لا يضر بالبيئة والحياة البحرية بالمنطقة، وبما لا يؤثر على حركة الملاحة بخليج السويس، مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات البحرية والبيئية، وأخذ عينة من البقعة النفطية لتحليلها، وأخذ عينات نفطية من السفن الراسية بالغاطس لمقارنتها بالعينة لتحديد مسؤولية المتسبب فيها.